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Очередная группа иностранных граждан эвакуирована из Ирана в Азербайджан

Очередная группа иностранных граждан эвакуирована из Ирана в Азербайджан 13:29
Внешняя политика
28 июня 2025 г. 13:40
Очередная группа иностранных граждан эвакуирована из Ирана в Азербайджан

Очередная группа иностранцев иранского происхождения была эвакуирована из Ирана в Азербайджан в рамках очередной гуманитарной операции.

Как сообщает южное бюро Report, переход государственный границы состоялся через контрольно-пропускной пункт "Астара".

После прохождения всех необходимых процедур — регистрации, пограничного и медицинского контроля — граждане были допущены на территорию Азербайджана.

Эвакуированные выразили благодарность азербайджанскому государству и народу за проявленное внимание, заботу и гостеприимство. Далее они были отправлены в Баку специально выделенным транспортом.

Напомним, что Азербайджан оказывает помощь в эвакуации иностранных граждан по просьбе ряда государств, пожелавших вернуть своих граждан, находящихся в Иране в период конфликта с Израилем, через территорию республики.

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Версия на английском языке ФотоEvacuation of Iranian-origin foreign citizens to Azerbaijan completed
Версия на азербайджанском языке ФотоBir qrup xarici vətəndaş İrandan Azərbaycan vasitəsilə təxliyə olunub

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