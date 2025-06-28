Очередная группа иностранных граждан эвакуирована из Ирана в Азербайджан

13:29

Очередная группа иностранцев иранского происхождения была эвакуирована из Ирана в Азербайджан в рамках очередной гуманитарной операции.

Как сообщает южное бюро Report, переход государственный границы состоялся через контрольно-пропускной пункт "Астара".

После прохождения всех необходимых процедур — регистрации, пограничного и медицинского контроля — граждане были допущены на территорию Азербайджана.

Эвакуированные выразили благодарность азербайджанскому государству и народу за проявленное внимание, заботу и гостеприимство. Далее они были отправлены в Баку специально выделенным транспортом.

Напомним, что Азербайджан оказывает помощь в эвакуации иностранных граждан по просьбе ряда государств, пожелавших вернуть своих граждан, находящихся в Иране в период конфликта с Израилем, через территорию республики.