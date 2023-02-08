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Очередная группа азербайджанских спасателей прибыла в Адану

Очередная группа азербайджанских спасателей прибыла в Адану В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, для ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции в Адану прибыла еще одна группа спасателей МЧС в составе 227 человек.
Внешняя политика
8 февраля 2023 г. 12:21
Очередная группа азербайджанских спасателей прибыла в Адану

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, для ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции в Адану прибыла еще одна группа спасателей МЧС в составе 227 человек.

Об этом Report сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления МЧС полковник Алескер Алиев, который находится в Адане.

Он отметил, что в группу вошли силы Государственной противопожарной службы МЧС и Службы спасения особого риска.

Они будут задействованы в спасательных операциях в Кахраманмараше.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın növbəti çevik xilasetmə qüvvələri Adanadadır, onlar Kahramanmaraşa gedəcəklər

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