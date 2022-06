Пресечена очередная армянская провокация на фотовыставке в Тбилиси

На выставке, организованной в столице Грузии Тбилиси в рамках проекта «Документальная фотография на Южном Кавказе» при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), пресечена очередная армянская провокация.

На выставке, организованной в столице Грузии Тбилиси в рамках проекта "Документальная фотография на Южном Кавказе" при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), пресечена очередная армянская провокация.

Как сообщает Report, открытие выставки под названием «Ground Zero» было организовано Ассоциацией фотографов-документалистов Грузии и Adjara Group 25 июня.

Согласно предварительной информации, на мероприятии была предусмотрена демонстрация 300 работ азербайджанских, армянских и грузинских фотографов, рассказывающих о ситуации на Южном Кавказе.

Но как оказалось, выставка открылась без работ азербайджанских фотографов, они не экспонировались вместе с фотографиями их грузинских и армянских коллег. Хотя официальной информации по этому поводу не было, данный факт объясняли тем, что азербайджанские фотографы предложили не выставлять работы на военную тематику. Армянские фотографы же не согласились, более того, не захотели, чтобы их работы выставлялись одновременно с фотографиями азербайджанских коллег.

Тем не менее, без армянской провокаций на мероприятии не обошлось.

Так, в комментариях к работам армянских фотографов были допущены крайне провокационные формулировки. К примеру, в тексте к фотографии Unaddresed (fragmented) Memory Фирузы Халафян территории, возвращенные Азербайджану на основании трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России, были представлены как "территории Арцаха (Нагорный Карабах), которые Армения уступила Азербайджану".

Место рождения фотографа Анаит Айрапетян указано, как «Хцаберд, Арцах». Это – село Чайлаггала Ходжавендского района, которое было освобождено доблестной азербайджанской армией от армянской оккупации 9 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны.

В целом, работы армянских фотографов направлены на создание ошибочное представление Армении в качестве "жертвы", а Азербайджана — "беспощадного захватчика". В информации о работе фотографа Нелли Шишманян “Жизнь на ладони” (Life in the palm of a hand) Азербайджан представлен как "враг, который в любой момент нападет на жителей приграничных с Арменией сел и положит конец их жизни".

В пояснении к фото "Дорога к независимости” (“Road to independence”) Рубена Мангасаряна было отмечено, что основной темой его работ была “война с Азербайджаном за независимость Карабаха”. На другой фотографии - плакат “Пусть признают геноцид в Сумгайыте” на акции в Ереване.

Однако, посольство Азербайджана в Грузии, заранее проинформированное о выставке, оперативно разоблачило провокационные действия против нашей страны. Сотрудник посольства на открытии выступив, выразил резкое недовольство в адрес главы Ассоциации фотографов-документалистов Грузии Давида Цхададзе, одному из организаторов мероприятия, и потребовал убрать антиазербайджанские высказывания в подписях к работам армянских фотографов. На следующее утро информационные щиты с провокационными текстами были удалены из выставочного зала.

Хотя, цель мероприятия, как и указывалось ранее, - отразить нынешнюю ситуацию на Южном Кавказе, документальные снимки армянских фотографов не только не отражают ее, но и серьезно искажают действительность и исторические факты. Между тем, здесь появились новые возможности для мирного сосуществования и экономического прогресса, и Армения следует принять эту реальность.