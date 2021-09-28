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Очередная армянская клевета в ПА Совета Европы

Очередная армянская клевета в ПА Совета Европы "Если международные организации не могут отразить новую реальность, то они этим разоблачают себя".
Внешняя политика
28 сентября 2021 г. 03:00
Очередная армянская клевета в ПА Совета Европы
Самед Сеидов

"Если международные организации не могут отразить новую реальность, то они этим разоблачают себя".

Как передает французское бюро Report, об этом заявил глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов, комментируя проект резолюции "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном" на осенней сессии организации.

Сеидов сказал, что проармянское лобби Совета Европы включило в резолюцию по Азербайджану ложную информацию:

"Я приветствую принятие этой резолюции, потому что она включает ряд вопросов, отражающие национальные интересы Азербайджана. ПАСЕ принимает новую реальную ситуацию, и предложенные нами поправки к резолюции были приняты. Но мы были вынуждены проголосовать против резолюции. Он был включен в резолюцию при поддержке армянского лобби, которые живя своими некими фантазиями, удалось включить в резолюцию свои клеветнические идеи.

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Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov: “Bir daha Avropa Şurasının ermənipərəst lobbisinin fəaliyyətinin şahidi olduq”

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