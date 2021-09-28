Очередная армянская клевета в ПА Совета Европы

"Если международные организации не могут отразить новую реальность, то они этим разоблачают себя".
Как передает французское бюро Report, об этом заявил глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов, комментируя проект резолюции "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном" на осенней сессии организации.
Сеидов сказал, что проармянское лобби Совета Европы включило в резолюцию по Азербайджану ложную информацию:
"Я приветствую принятие этой резолюции, потому что она включает ряд вопросов, отражающие национальные интересы Азербайджана. ПАСЕ принимает новую реальную ситуацию, и предложенные нами поправки к резолюции были приняты. Но мы были вынуждены проголосовать против резолюции. Он был включен в резолюцию при поддержке армянского лобби, которые живя своими некими фантазиями, удалось включить в резолюцию свои клеветнические идеи.