Очередная армянская клевета в ПА Совета Европы

"Если международные организации не могут отразить новую реальность, то они этим разоблачают себя".

"Если международные организации не могут отразить новую реальность, то они этим разоблачают себя".

Как передает французское бюро Report, об этом заявил глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов, комментируя проект резолюции "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном" на осенней сессии организации.

Сеидов сказал, что проармянское лобби Совета Европы включило в резолюцию по Азербайджану ложную информацию:

"Я приветствую принятие этой резолюции, потому что она включает ряд вопросов, отражающие национальные интересы Азербайджана. ПАСЕ принимает новую реальную ситуацию, и предложенные нами поправки к резолюции были приняты. Но мы были вынуждены проголосовать против резолюции. Он был включен в резолюцию при поддержке армянского лобби, которые живя своими некими фантазиями, удалось включить в резолюцию свои клеветнические идеи.