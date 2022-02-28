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Объявлено количество азербайджанцев, покинувших Украину

Объявлено количество азербайджанцев, покинувших Украину В связи с ситуацией в Украине продолжается переход граждан Азербайджана в этой стране в соседние страны - на территорию Республики Молдова, Республики Польша, Словацкой Республики, Венгрии, а также Румынии.
Внешняя политика
28 февраля 2022 г. 22:39
Объявлено количество азербайджанцев, покинувших Украину

В связи с ситуацией в Украине продолжается переход граждан Азербайджана в этой стране в соседние страны - на территорию Республики Молдова, Республики Польша, Словацкой Республики, Венгрии, а также Румынии.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что на основании договоренностей, достигнутых с этими странами, временно сняты визовые требования для транзита граждан Азербайджана, граждане представляют только проездные документы, COVID-19 паспорт и отрицательный ПЦР-тест не требуются.

"С начала боевых действий в Украине сухопутным путем из соседних стран в Республику Молдова прибыли 950 наших граждан, в Республику Польша – 447, в Венгрию - 17, в Румынию – 200, в Словацкую Республику – 13.

В связи с ситуацией в Украине советуем нашим гражданам держаться подальше от военных объектов, оставаться дома или в безопасном месте, воздержаться от поездок.

"В связи с особыми случаями наши граждане могут обращаться в посольство Азербайджанской Республики в Киеве по телефону (+380 73) 5050000 и электронной почте [email protected], в Почетное консульство в Харькове - (+38057) 7000531 и [email protected]

В зависимости от развития ситуации, дополнительная информация будет предоставлена", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanı tərk edən azərbaycanlıların sayı açıqlanıb

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