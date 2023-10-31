Объявленные в розыск граждане экстрадированы в Азербайджан из России

Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос Генпрокуратуры Азербайджана об экстрадиции четырех граждан, объявленных в розыск за совершение различных преступлений.

Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос Генпрокуратуры Азербайджана об экстрадиции четырех граждан, объявленных в розыск за совершение различных преступлений.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Как уточнили в ведомстве, один из экстрадированных - Хабиб Калтаев, обвиняется в участии в вооруженных конфликтах и проводимых с этой целью учебных сборах за пределами Азербайджана.

Рашад Тагиев и Джамшид Бадирзаде обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Магеррам Мириев был объявлен в международный розыск за совершение хулиганства.

30 октября скрывавшиеся от уголовного преследования были переданы представителям правоохранительных органов Азербайджана.