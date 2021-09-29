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Объявлена программа визита премьер-министра Грузии в Азербайджан

Объявлена программа визита премьер-министра Грузии в Азербайджан Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня отправится с рабочим визитом в Азербайджан.
Внешняя политика
29 сентября 2021 г. 10:19
Объявлена программа визита премьер-министра Грузии в Азербайджан
Ираклий Гарибашвили
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня отправится с рабочим визитом в Азербайджан.

Об этом сообщили в Правительственной администрации Грузии, передает местное бюро Report.

В рамках однодневного визита И.Гарибашвили примет участие в заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией в Баку. После встречи под председательством премьер-министров обеих стран будут подписаны меморандумы о сотрудничестве.

И.Гарибашвили также встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Затем будет организован рабочий обед с главой государства.

В состав делегации, возглавляемой премьер-министром, входят его заместитель, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.

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Версия на английском языке Georgian PM's visit program to Azerbaijan announced
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Baş nazirinin Azərbaycana səfər proqramı açıqlanıb

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