Объявлена программа визита премьер-министра Грузии в Азербайджан

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня отправится с рабочим визитом в Азербайджан.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня отправится с рабочим визитом в Азербайджан.

Об этом сообщили в Правительственной администрации Грузии, передает местное бюро Report.

В рамках однодневного визита И.Гарибашвили примет участие в заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией в Баку. После встречи под председательством премьер-министров обеих стран будут подписаны меморандумы о сотрудничестве.

И.Гарибашвили также встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Затем будет организован рабочий обед с главой государства.

В состав делегации, возглавляемой премьер-министром, входят его заместитель, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.