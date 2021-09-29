Объявлена программа визита премьер-министра Грузии в Азербайджан

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня отправится с рабочим визитом в Азербайджан.
Об этом сообщили в Правительственной администрации Грузии, передает местное бюро Report.
В рамках однодневного визита И.Гарибашвили примет участие в заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией в Баку. После встречи под председательством премьер-министров обеих стран будут подписаны меморандумы о сотрудничестве.
И.Гарибашвили также встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Затем будет организован рабочий обед с главой государства.
В состав делегации, возглавляемой премьер-министром, входят его заместитель, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.