Объявлена повестка заседания Совместной межправкомиссии Азербайджана и Египта

На очередном заседании Совместной межправительственной комиссии Азербайджана и Египта, которое пройдет в 2024 году, будут обсуждаться вопросы расширения торговых и инвестиционных возможностей между странами. Как сообщает Report, об этом заявил министр

На очередном заседании Совместной межправительственной комиссии Азербайджана и Египта, которое пройдет в 2024 году, будут обсуждаться вопросы расширения торговых и инвестиционных возможностей между странами.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на мероприятии, проведенном в Баку по случаю национального праздника Египта - Дня Революции.

По его словам, в повестку заседания также войдут вопросы сотрудничества в области сельского хозяйства, образования, культуры, энергетики и здравоохранения.

"Мы также обсудим расширение сотрудничества между нашими странами в области ИКТ и транспорта. В прошлом году был организован азербайджано-египетский бизнес-форум с участием представителей бизнеса двух стран. Подобные инициативы способствуют укреплению экономического сотрудничества между нашими государствами. В этом году товарооборот между двумя странами увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом", - сказал министр.