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Объявлена повестка дня Всемирного дня окружающей среды, который пройдет в Азербайджане

Объявлена повестка дня Всемирного дня окружающей среды, который пройдет в Азербайджане Объявлена повестка дня Всемирного дня окружающей среды, который Азербайджан будет принимать совместно с Программой ООН по окружающей среде 5 июня 2026 года.
Внешняя политика
5 июня 2025 г. 20:14
Объявлена повестка дня Всемирного дня окружающей среды, который пройдет в Азербайджане

Объявлена повестка Всемирного дня окружающей среды, который Азербайджан будет принимать совместно с Программой ООН по окружающей среде 5 июня 2026 года.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на странице COP29 в соцсети X.

Отмечается, что мероприятие 2026 года коснется жизненно важной связи между урбанизацией и изменением климата, отразив постоянную приверженность Азербайджана укреплению глобального экологического сотрудничества, а также эффективных, инклюзивных действий в области климата.

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Версия на английском языке Agenda for World Environment Day to be held in Azerbaijan announced
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyi Ümumdünya Ətraf Mühit Gününün gündəliyi açıqlanıb

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