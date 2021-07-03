Названа дата визита комиссара ЕС в Азербайджан

Комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели посетит Азербайджан 8 июля

Комиссар Европейского Союза по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели посетит Азербайджан 8 июля.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЕС.

В рамках турне по Южному Кавказу, Вархели также посетит Грузию 7 июля и Армению 9 июля.

В Азербайджане комиссар ЕС встретится с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, руководителем Администрации президента Самиром Нуриевым, министром экономики Микаилом Джаббаровым и министром энергетики Парвизом Шахбазовым.

Как ожидается, во время своего визита, Вархели представит экономический и инвестиционный план для региона Восточного партнерства, а также обсудит основные вопросы двусторонних отношений и борьбы с пандемией COVID-19.

Отметим, что саммит Восточного партнерства состоится в декабре этого года.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.