Объявлена дата церемонии закладки фундамента ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан

Церемония закладки фундамента железнодорожной линии Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу, являющейся основным компонентом Зангезурского коридора, состоится 22 августа в городе Ыгдыре.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

По его словам, с началом функционирования Зангезурского коридора линия восток-запад, простирающаяся от Пекина до Лондона, будет работать более эффективно.

Подчеркнув, что эта линия усилит грузовые и пассажирские перевозки на востоке Турции, А.Уралоглу отметил, что дорога увеличит логистические возможности Турции и укрепит геостратегическую позицию страны как острова безопасности на торговых путях, ведущих в Азию.

Глава ведомства сообщил, что благодаря усилиям Министерства казначейства и финансов Турции для реализации проекта привлечено внешнее финансирование в размере 2,4 млрд евро.

"Будет построена двухпутная электрифицированная и сигнализированная железнодорожная линия длиной 224 километра. Ее пропускная способность составит 5,5 млн пассажиров и 15 млн тонн грузов в год. В рамках проекта планируется возведение 24 тоннелей, 10 мостов, 144 подземных и 27 надземных переходов, а также 480 водопропускных сооружений", – отметил Абдулкадир Уралоглу.

Он подчеркнул, что новая линия, закладка фундамента которой состоится в ближайшее время, является частью Зангезурского коридора, соединяющего Нахчыван с другими регионами Азербайджана.

"Линия обеспечит непрерывное железнодорожное сообщение между Турцией и Азербайджаном. Она ускорит выход производственного потенциала Восточной и Юго-Восточной Анатолии на зарубежные рынки, повысит туристическую привлекательность Средиземноморья, укрепит Транскаспийский и Северо-Южный транспортные коридоры, а также усилит логистические цепочки Евразии. В результате Турция превратится в важный центр регионального сотрудничества, а грузопоток по Среднему коридору значительно возрастет", – заявил министр.