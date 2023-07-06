Объявлена цель создания Бакинской инициативной группы против французского колониализма

Объявлена цель создания Бакинской инициативной группы против французского колониализма.

Объявлена цель создания Бакинской инициативной группы против французского колониализма.

Как сообщает Report, в заявлении, принятом в Баку 6 июля, отмечалось, что Франция продолжает колониальную политику и нарушает права человека.

Создание группы направлено на борьбу с этим.

В заявлении подчеркивается, что в рамках встречи министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана 6 июля в Баку по инициативе Центра анализа международных отношений был проведен круглый стол на тему “Полная ликвидация колониализма”.

"Это мероприятие, посвященное народам, подвергшимся колонизации по всему миру, особенно последним французским колониям на Карибских островах, в Южной Америке, Тихом океане и Индийском океане, позволило всем заинтересованным сторонам обменяться мнениями о последствиях колониальной политики французского государства в различных странах.

Фактически, Движение неприсоединения, объединяющее 120 стран со всех континентов, взяло на себя обязательство на основе фундаментальных принципов международного права, а также Бандунгских принципов и интересов народов в качестве глобальной платформы в борьбе с колониализмом установить новые цели поддержки народов, все еще борющихся против колониального господства.

По инициативе Центра анализа международных отношений, сторонники независимости Мартиники, Гайаны, Новой Каледонии, Французской Полинезии и секретариат Альянса GFLM (Groupe Fer de Lance Mélanésien) подтвердили и подчеркнули обоснованность принципиальной позиции Движения неприсоединения в борьбе с колониальной и неоколониальной практикой.

В результате обмена мнениями между различными деколонизационными движениями в столице Баку было подчеркнуто, что политика колонизации угрожает будущему этих народов и даже их выживанию в долгосрочной перспективе:

- Социальная ситуация в Гайане особенно ухудшается: более 50 процентов населения находится на грани бедности, а безработица составляет 30 процентов; природные ресурсы подвергаются разграблению, а 90 процентов земель находятся в частной собственности французского государства.

- Мартиника и Гваделупа сталкиваются с двумя серьезными бедствиями: геноцид путем замещения, который является частью тайной стратегии заселения, и отравление химикатами, которые серьезно влияют на природные экосистемы и здоровье населения, и вызывают серьезный рост онкологии.

- В Новой Каледонии Канакский социалистический фронт национального освобождения (FLNKS) протестует против 3-го референдума 2021 года и подтверждают право колонизированного народа Новой Каледонии на независимость.

- Полинезия сейчас полностью озабочена перспективой деколонизации, и партия Tavini huiraatira no te Ao Maohi, возглавляемая г-ном Оскаром Темару, хочет получить статус наблюдателя в Движении неприсоединения.

В более широком смысле антиколониальные движения, поддерживаемые неправительственной дипломатической сетью организации "Африка Мундус", требуют компенсации за колониальные преступления, затрагивающие как людей африканского происхождения, так и коренные народы.

Они призывают страны мира, а также международные организации, в том числе ООН, поддержать шаги, направленные на обеспечение уважения их фундаментальных прав.

Они обязуются продолжать и усилить борьбу до полного освобождения своих народов, искоренения колониализма, с целью формирования нового подхода к международным отношениям, основанного на глобальном сотрудничестве между народами, уважении равенства и суверенитета народов.

Стороны договорились о создании Бакинской инициативной группы против французского колониализма и выразили готовность продолжить сотрудничество”, - говорится в заявлении.