Объявлен состав наблюдательной миссии ГУАМ на выборах в Азербайджане

Назван состав миссии наблюдателей от Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), которая примет участие в мониторинге за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане.
Об этом Report сообщили в пресс-службе организации.
Главой миссии назначен генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев.
Кроме того, наблюдать за выборами в Азербайджане от ГУАМ будут депутат грузинского парламента Давид Матикашвили, депутат Верховной Рады Украины Михаил Папиев и программные координаторы Секретариата ГУАМ Теймураз Киладзе и Сабухи Тамиров.
Напомним, что 28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.