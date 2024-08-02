Объявлен состав наблюдательной миссии ГУАМ на выборах в Азербайджане

Назван состав миссии наблюдателей от Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), который будет мониторить за внеочередными выборами в Милли Меджлис Азербайджана, которые состоятся 1 сентября 2024 года.

Назван состав миссии наблюдателей от Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), которая примет участие в мониторинге за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе организации.

Главой миссии назначен генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев.

Кроме того, наблюдать за выборами в Азербайджане от ГУАМ будут депутат грузинского парламента Давид Матикашвили, депутат Верховной Рады Украины Михаил Папиев и программные координаторы Секретариата ГУАМ Теймураз Киладзе и Сабухи Тамиров.

Напомним, что 28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.