Обучающиеся в Молдове студенты провели акцию поддержки азербайджанской армии

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Cтудентами, обучающимися в Молдове, была проведена акция поддержки азербайджанской армии, начавшаяся в центральном парке имени Штефана чел Маре, а затем продолжившаяся перед зданием почетного консульства Армении в Кишиневе, сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Молдове.

Во время демонстрации были озвучены лозунги "Родина неделима, шехиды бессмертны", "Карабах всегда был и будет нашим", "Стоп армянской агрессии", "Просим международные организации остановить армянскую оккупацию территорий Азербайджана", "Стоп армянскому насилию", "Прекратить оккупацию", "Карабах принадлежит Азербайджану" и др.

Поддержать азербайджанских студентов пришли члены Ассоциации турецких студентов, местные студенты и представители азербайджанцев, проживающих в Молдове.

Двухчасовая демонстрация была воспринята с большим интересом и получила поддержку местного населения.