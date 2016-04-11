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    Обучающиеся в Молдове студенты провели акцию поддержки азербайджанской армии

    Двухчасовая демонстрация получила поддержку местного населения

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Cтудентами, обучающимися в Молдове, была проведена акция поддержки азербайджанской армии, начавшаяся в центральном парке имени Штефана чел Маре, а затем продолжившаяся перед зданием почетного консульства Армении в Кишиневе, сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Молдове. 

    Во время демонстрации были озвучены лозунги "Родина неделима, шехиды бессмертны", "Карабах всегда был и будет нашим", "Стоп армянской агрессии", "Просим международные организации остановить армянскую оккупацию территорий Азербайджана", "Стоп армянскому насилию", "Прекратить оккупацию", "Карабах принадлежит Азербайджану" и др.

    Поддержать азербайджанских студентов пришли члены Ассоциации турецких студентов, местные студенты и представители азербайджанцев, проживающих в Молдове.

    Двухчасовая демонстрация была воспринята с большим интересом и получила поддержку местного населения.

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