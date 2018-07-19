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    Обсуждены возможности участия TOTAL в разработке месторождений природного газа "Умид-Бабек"

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ 19 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Париже с председателем и генеральным исполнительным директором компании TOTAL Патриком Пуянне.

    Как передает Report, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с разработкой и развитием газоконденсатного месторождения "Абшерон".

    Были обсуждены возможности участия компании TOTAL в разработке месторождений природного газа "Умид-Бабек" в азербайджанском секторе Каспия. 

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