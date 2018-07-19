Обсуждены возможности участия TOTAL в разработке месторождений природного газа "Умид-Бабек"

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ 19 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Париже с председателем и генеральным исполнительным директором компании TOTAL Патриком Пуянне.

Как передает Report, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с разработкой и развитием газоконденсатного месторождения "Абшерон".

Были обсуждены возможности участия компании TOTAL в разработке месторождений природного газа "Умид-Бабек" в азербайджанском секторе Каспия.