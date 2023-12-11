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Обсуждены возможности сотрудничества между Сумгайытом и австрийским городом Линц

Обсуждены возможности сотрудничества между Сумгайытом и австрийским городом Линц Обсуждены возможности сотрудничества между Сумгайытом и австрийским городом Линц.
Внешняя политика
11 декабря 2023 г. 20:35
Обсуждены возможности сотрудничества между Сумгайытом и австрийским городом Линц

Обсуждены возможности сотрудничества между Сумгайытом и австрийским городом Линц.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, делегация во главе с главой Исполнительной власти города Сумгайыт Закиром Фараджовым с 4 по 6 декабря совершила деловой визит в город Линц.

Основной целью визита, состоявшегося при поддержке посольства Азербайджана в Австрии, было развитие отношений сотрудничества между австрийским городом Линц и городом Сумгайыт, которые существуют с 2009 года.

В рамках визита состоялись встречи между З.Фараджовым и мэром города Линц Клаусом Люгером, представителями Департамента внешней торговли экономической палаты Верхней Австрии, директором порта Линца Харальдом Кронштайнером и представителями бизнес-компаний федеральной земли Верхняя Австрия.

Было отмечено, что Сумгайыт имеет партнерские отношения с городами многих стран мира. Было подчеркнуто, что в Сумгайыте благоприятные условия для деятельности иностранных компаний.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıt və Avstriyanın Lints şəhəri arasında əməkdaşlıq imkanlarından danışılıb

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