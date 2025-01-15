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Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЭСКАТО

Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЭСКАТО Постоянный представитель Азербайджана в Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и одновременно посол страны в Таиланде Эльчин Баширов обсудил с исполнительным секретарем Комиссии Армидой Салсией Алишахбаной возможности ра
Внешняя политика
15 января 2025 г. 08:05
Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЭСКАТО

Постоянный представитель Азербайджана в Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и одновременно посол страны в Таиланде Эльчин Баширов обсудил с исполнительным секретарем Комиссии Армидой Салсией Алишахбаной возможности расширения сотрудничества между Баку и ЭСКАТО.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе посольства в соцсети Х.

"Постоянный представитель Азербайджана в Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) посол Эльчин Баширов встретился с исполнительным секретарем ЭСКАТО Армидой Салсией Алишахбаной. На встрече обсуждались возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЭСКАТО", – отмечается на странице дипмиссии.

Напомним, что Эльчин Баширов был назначен послом в Таиланде в июле прошлого года.

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