Обсуждены вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Азербайджаном и Африканским союзом

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Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках визита в Эфиопию встретился с комиссаром Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаилом Шерги.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, на встрече было высказано удовлетворение расширением связей между организацией и находящимся при Африканском союзе в качестве наблюдателя Азербайджаном, а также взаимными визитами на высоком уровне.

Э. Мамедъяров отметил, что в 2012-2013 годы, когда Азербайджан был непостоянным членом Совбеза ООН, вопросам мира и безопасности на африканском континенте уделялось особое внимание. Он также рассказал о вкладе Азербайджана в мир и безопасность на международном и региональном уровне.

Э. Мамедъяров сказал, что Азербайджан придает значение развитию многосторонних и двусторонних связей с африканскими государствами, довел до сведения, что между Азербайджаном и странами континента существуют большие возможности сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, научно-образовательной и других сферах в контексте сотрудничества Юг-Юг.

Комиссар по вопросам мира и безопасности африканского союза С. Шерги отметил, что данный визит внесет важную лепту в развитие диалога и сотрудничества между Азербайджаном и Африканским союзом.

В ходе встречи была подчеркнута важность продолжения диалога и консультаций между Азербайджаном и Африканским союзом, взаимных визитов делегаций и обмена опытом в представляющих обоюдный интерес сферах.