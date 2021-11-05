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Обсуждены вопросы сотрудничества между Тюркским советом и Азербайджаном

Обсуждены вопросы сотрудничества между Тюркским советом и Азербайджаном Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет) Багдадом Амреевым.
Внешняя политика
5 ноября 2021 г. 17:20
Обсуждены вопросы сотрудничества между Тюркским советом и Азербайджаном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет) Багдадом Амреевым.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, стороны обменялись мнениями о подготовке к предстоящему саммиту Тюркского совета и заседаниям до мероприятия на высшем уровне, а также о документах, которые будут приняты в этом контексте.

Генсек Багдад Амреев с удовлетворением отозвался о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и отметил, что поручения, данные главой государства, взяты на заметку.

Министр Дж.Байрамов подчеркнул, что сотрудничество с Тюркским советом значимо для Азербайджана, и отметил, что работы, проделанные в период председательства, являются наглядным тому примером.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам повестки дня организации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürk Şurası ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

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