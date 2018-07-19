Обсуждены вопросы сотрудничества между компанией Airbus и "Азеркосмос"

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ 19 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Париже с вице-президентом компании Airbus по Евразии Сильвером Делонэ.

Как передает Report, на встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между компанией Airbus и Открытым акционерным обществом "Азеркосмос". Было выражено удовлетворение успешной деятельностью спутников Azersky и Spot 6 на мировых рынках.

Были проведены обсуждения о приобретении Азербайджаном в будущем у компании Airbus новых спутников с более высокими разрешающими способностями и спутниковых технологиях.