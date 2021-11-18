Обсуждены вопросы сотрудничества между Евросоюзом и Азербайджаном

13:09

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с исполняющим обязанности генерального директора Европейской комиссии по политике соседства и переговорам о расширении Мацеем Поповским.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

На встрече стороны обменялись мнениями по некоторым вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.

M.Поповский с удовлетворением рассказал о проведенных в Баку встречах, а также об организованном тренинге “Смешанные финансы”. Он отметил, что это мероприятие имеет важное значение с точки зрения определения потенциала, который существует и пока не используется в рамках наших отношений.

Стороны также обсудили вопрос участия финансовых институтов Европейского Союза в процессе восстановления и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана.