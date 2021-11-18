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Обсуждены вопросы сотрудничества между Евросоюзом и Азербайджаном

Обсуждены вопросы сотрудничества между Евросоюзом и Азербайджаном 13:09
Внешняя политика
18 ноября 2021 г. 13:29
Обсуждены вопросы сотрудничества между Евросоюзом и Азербайджаном

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с исполняющим обязанности генерального директора Европейской комиссии по политике соседства и переговорам о расширении Мацеем Поповским.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

На встрече стороны обменялись мнениями по некоторым вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.

M.Поповский с удовлетворением рассказал о проведенных в Баку встречах, а также об организованном тренинге “Смешанные финансы”. Он отметил, что это мероприятие имеет важное значение с точки зрения определения потенциала, который существует и пока не используется в рамках наших отношений.

Стороны также обсудили вопрос участия финансовых институтов Европейского Союза в процессе восстановления и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоEU - Azerbaijan cooperation discussed in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

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