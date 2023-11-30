Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ПА ОБСЕ
Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ПА ОБСЕНа прошедшем в Северной Македонии 30-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ глава МИД Джейхун Байрамов на встрече с председателем ПА ОБСЕ Пии Каумой обсудил вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ПА ОБСЕ.
На прошедшем в Северной Македонии 30-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ глава МИД Джейхун Байрамов на встрече с председателем ПА ОБСЕ Пии Каумой обсудил вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ПА ОБСЕ.
Как сообщает Report, об этом Дж.Байрамов написал в своем аккаунте в социальной сети Х.
П.Каума была проинформирована о постконфликтной ситуации в регионе и перспективах мирного процесса.