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Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ПА ОБСЕ

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ПА ОБСЕ На прошедшем в Северной Македонии 30-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ глава МИД Джейхун Байрамов на встрече с председателем ПА ОБСЕ Пии Каумой обсудил вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ПА ОБСЕ.
Внешняя политика
30 ноября 2023 г. 22:01
Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ПА ОБСЕ

На прошедшем в Северной Македонии 30-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ глава МИД Джейхун Байрамов на встрече с председателем ПА ОБСЕ Пии Каумой обсудил вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ПА ОБСЕ.

Как сообщает Report, об этом Дж.Байрамов написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

П.Каума была проинформирована о постконфликтной ситуации в регионе и перспективах мирного процесса.

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