Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ООН

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев встретился с председателем 77-й сессии Генассамблеи ООН Чабой Короши.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев встретился с председателем 77-й сессии Генассамблеи ООН Чабой Короши.

Об этом сообщает американское бюро Report .

Ч. Короши высоко оценил успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения.

На встрече обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества между ООН и Азербайджаном, приоритеты председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, процесс восстановления после COVID-19, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.