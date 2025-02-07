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Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Карибским сообществом

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Карибским сообществом Посол Азербайджана на Кубе Руслан Рзаев 7 февраля вручил письмо о своем назначении полномочным представителем страны при Карибском сообществе (КАРИКОМ) генеральному секретарю организации Карле Барнетт.
Внешняя политика
7 февраля 2025 г. 21:17
Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Карибским сообществом

Посол Азербайджана на Кубе Руслан Рзаев 7 февраля вручил письмо о своем назначении полномочным представителем страны при Карибском сообществе (КАРИКОМ) генеральному секретарю организации Карле Барнетт.

Как сообщили Report в посольстве, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и КАРИКОМ.

С удовлетворением было отмечено активное участие генсека КАРИКОМ, а также делегаций высокого уровня стран-членов в COP29, двусторонние встречи в рамках упомянутого мероприятия, включая представительство КАРИКОМ собственным стендом в павильоне COP29.

На встрече была затронута тема гуманитарной помощи, оказываемой Азербайджаном малым островным государствам, в том числе странам-членам КАРИКОМ. Была подчеркнута важность продвижения двустороннего сотрудничества в различных областях между Азербайджаном и государствами-членами КАРИКОМ.

Было отмечено, что интерес азербайджанской стороны к сотрудничеству с КАРИКОМ высоко ценится, и организация готова поддерживать развитие сотрудничества как напрямую с КАРИКОМ, так и на двусторонней основе с государствами-членами.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Karib Ölkələri Birliyi arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib

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