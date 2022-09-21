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Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с федеральным министром Австрии по европейским и международным вопросам Александром Шалленбергом.
Внешняя политика
21 сентября 2022 г. 03:50
Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с федеральным министром Австрии по европейским и международным вопросам Александром Шалленбергом.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства Иностранных Дел.

На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы азербайджано-австрийских отношений, энергетическая безопасность, нынешняя региональная ситуация.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых в постконфликтный период. Отметив, что с ликвидацией фактора оккупации появились возможности для нормализации отношений между двумя странами, министр отметил, что Азербайджан продвигает миротворческие инициативы, несмотря на все это, Армения препятствует процессам. Министр подробно проинформировал коллегу о широкомасштабных провокациях армян. Он отметил, что наша страна заинтересована в усилиях по установлению мира и стабильности в регионе и в решении существующих проблем в политической плоскости.

Австрийский министр выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией в регионе, отметив важность прекращения огня и возвращения к переговорам. Австрийская сторона отметила необходимость обеспечения энергетической безопасности Европы, а также важность меморандума о взаимопонимании, подписанного между Азербайджаном и Европейским Союзом 18 июля текущего года.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом и другие темы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub - FOTO

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