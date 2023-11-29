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Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром 29 ноября министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Баку генерального секретаря Министерства иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжира Лунеса Маграмана.
Внешняя политика
29 ноября 2023 г. 16:16
Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром

29 ноября министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Баку генерального секретаря Министерства иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжира Лунеса Маграмана.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах расширения существующих отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром, была подчеркнута важность политического диалога между двумя странами, межпарламентского сотрудничества и взаимных визитов на высоком уровне.

Было отмечено, что инициативы, выдвинутые в период председательства нашей страны в рамках Движения неприсоединения, сыграли важную роль в возрождении организации. Была отмечена важность избрания Алжира непостоянным членом Совета Безопасности ООН, подчеркнута важность укрепления сотрудничества в рамках международных организаций.

На встрече состоялся обмен мнениями по новым направлениям сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Algeria discuss cooperation issues 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Əlcəzair arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

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