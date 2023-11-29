Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром

29 ноября министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Баку генерального секретаря Министерства иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжира Лунеса Маграмана.

29 ноября министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Баку генерального секретаря Министерства иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжира Лунеса Маграмана.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах расширения существующих отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром, была подчеркнута важность политического диалога между двумя странами, межпарламентского сотрудничества и взаимных визитов на высоком уровне.

Было отмечено, что инициативы, выдвинутые в период председательства нашей страны в рамках Движения неприсоединения, сыграли важную роль в возрождении организации. Была отмечена важность избрания Алжира непостоянным членом Совета Безопасности ООН, подчеркнута важность укрепления сотрудничества в рамках международных организаций.

На встрече состоялся обмен мнениями по новым направлениям сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.