Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и ШОС

Делегация во главе с помощником президента Азербайджана Анаром Алекперовым, находящаяся с визитом в Китае, встретилась в Пекине с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином.

Находящаяся с визитом в Китайской Народной Республике делегация во главе с помощником президента Азербайджана Анаром Алакбаровым 17 апреля встретилась в Пекине с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином.

Как сообщает Report, подчеркнув активную роль Азербайджана как партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества, генеральный секретарь Чжан Мин высоко оценил участие нашей страны в мероприятиях, проводимых в рамках организации. Особо отметив участие президента Ильхама Алиева в Саммите ШОС, состоявшемся в сентябре прошлого года в Самарканде, Чжан Мин рассказал об эффективном сотрудничестве между организацией и Азербайджаном. Подчеркнув, что активное участие Фонда Гейдара Алиева в мероприятиях ШОС укрепляет сотрудничество между Азербайджаном и ШОС, генеральный секретарь сказал, что ряд важных мероприятий, проведенных в секретариате ШОС по инициативе Азербайджана, способствовал демонстрации культурно-гуманитарного потенциала нашей страны.

В свою очередь помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что Азербайджан придает большое значение связям с Шанхайской организацией сотрудничества, и рассказал о перспективах развития сотрудничества в различных сферах. Он сказал, что после получения Азербайджаном статуса партнера по диалогу ШОС Фонд Гейдара Алиева организовал в тесном сотрудничестве с секретариатом организации ряд мероприятий, в том числе День культуры Азербайджана в 2018 году и мероприятие под названием "Низами Гянджеви – поэт всего человечества" в рамках Года Низами Гянджеви. Он сказал, что тот факт, что подаренный Фондом Гейдара Алиева бюст гениального поэта постоянно экспонируется в здании секретариата Шанхайской организации сотрудничества, представляет для Азербайджана большое символическое значение.

А.Алакбаров подчеркнул, что участие президента Ильхама Алиева в Самаркандском саммите в качестве почетного гостя свидетельствует о заинтересованности Азербайджана в поднятии сотрудничества с ШОС на более высокий уровень. Напомнив, что Азербайджан направил заявку о повышении его статуса с уровня партнера по диалогу до уровня наблюдателя в организации, он выразил уверенность в том, что благодаря этому наша страна сможет внести больший вклад в деятельность ШОС.

На встрече было доведено до внимания, что 2023 год объявлен в Азербайджане Годом Гейдара Алиева, в связи с чем в Азербайджане, а также за рубежом запланированы различные мероприятия по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера.

Отметив, что заявка Азербайджана на предоставление статуса наблюдателя в настоящее время рассматривается государствами-членами, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин выразил надежду, что она получит положительный отклик. Он рассказал об истории и деятельности представляемой им организации.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества между Азербайджаном и ШОС в различных сферах.