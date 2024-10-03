Обсуждены вопросы правового сотрудничества между Азербайджаном и ОИС

Обсуждены вопросы международного правового сотрудничества между Азербайджаном и Организацией исламского сотрудничества (ОИС).

Обсуждены вопросы международного правового сотрудничества между Азербайджаном и Организацией исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Report, обсуждения прошли на встрече председателя Конституционного суда (КС) Фархада Абдуллаева с делегацией во главе с исполнительным директором секретариата Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС Нурой Заид Алршуд.

На встрече Абдуллаев рассказал о сотрудничестве КС Азербайджана с судами в рамках Конференции судов конституционной юрисдикции стран ОИС. Говоря об итогах 44-дневной Отечественной войны Абдуллаев сказал, что на освобожденных территориях обеспечено верховенство Конституции Азербайджана.

Председатель КС высоко оценил доклад, подготовленный по итогам визита делегации Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС на освобожденные от оккупации земли Азербайджана, состоявшегося 23-25 сентября 2021 года.