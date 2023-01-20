Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и США

Вице-губернатор штата Юта Соединенных Штатов Америки Дейдра Хендерсон обсудила сотрудничество в сферах образования, бизнеса и торговли на встрече с послом Азербайджана в этой стране Хазаром Ибрагимом.

Вице-губернатор штата Юта Соединенных Штатов Америки Дейдра Хендерсон обсудила сотрудничество в сферах образования, бизнеса и торговли на встрече с послом Азербайджана в этой стране Хазаром Ибрагимом.

Как передает Report, об этом Д. Хендерсон написала в своем Twitter-аккаунте.

Д. Хендерсон отметил, что это была первая встреча с Х. Ибрагимом: "Во время его визита мы обсудили множество возможностей сотрудничества в сферах образования, бизнеса и торговли".

Азербайджанский дипломат поблагодарил Д. Хендерсона за радушный прием и гостеприимство. Посол подчеркнул, что они будут использовать эти благоприятные возможности для укрепления, расширения и углубления отношений между Азербайджаном и американским штатом Юта.