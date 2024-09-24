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Азербайджан и Греция обсудили двустороннее и региональное сотрудничество

Азербайджан и Греция обсудили двустороннее и региональное сотрудничество Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с греческим коллегой Джорджем Герапетритисом на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США.
Внешняя политика
24 сентября 2024 г. 21:12
Азербайджан и Греция обсудили двустороннее и региональное сотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с греческим коллегой Джорджем Герапетритисом на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

Согласно информации, стороны обсудили двустороннюю и региональную повестку дня между Азербайджаном и Грецией, изучив новые направления сотрудничества.

"Состоялась продуктивная встреча с министром иностранных дел Греции Джорджем Герапетритисом. На встрече были подчеркнуты совместные экономические и энергетические инициативы, демонстрирующие важность регионального многопланового сотрудничества", - написал Джейхун Байрамов в Х.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Yunanıstan arasında ikitərəfli və regional əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

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