Обсуждены военные отношения между Азербайджаном и Пакистаном

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов встретился с командующим ВВС Исламской Республики Пакистан, маршалом авиации Захиром Ахмад Бабар Сидху.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в социальной сети Х.

"Я рад встретиться с командующим ВВС Исламской Республики Пакистан (IAF), маршалом авиации Захиром Ахмед Бабар Сидху. Мы обменялись мнениями о нынешнем уровне отношений между Азербайджаном и Пакистаном и путях дальнейшего укрепления наших двусторонних отношений, особенно военно-технической сфере", - отметил он.