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Обсуждены совместные шаги по расширению азербайджано-британских связей

Обсуждены совместные шаги по расширению азербайджано-британских связей Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли в рамках конференции по восстановлению Украины в Лондоне.
Внешняя политика
21 июня 2023 г. 20:06
Обсуждены совместные шаги по расширению азербайджано-британских связей

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли в рамках конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили дружественные отношения Азербайджана и Великобритании.

Они также обсудили совместные шаги по расширению двусторонних отношений. Было подчеркнуто дальнейшее усиление сотрудничества, направленного на обеспечение стабильности и мира в регионе.

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