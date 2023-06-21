Обсуждены совместные шаги по расширению азербайджано-британских связей

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли в рамках конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли в рамках конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили дружественные отношения Азербайджана и Великобритании.

Они также обсудили совместные шаги по расширению двусторонних отношений. Было подчеркнуто дальнейшее усиление сотрудничества, направленного на обеспечение стабильности и мира в регионе.

