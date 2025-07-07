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Обсуждены приоритеты политики Азербайджана в области международного развития

Обсуждены приоритеты политики Азербайджана в области международного развития Обсуждены приоритеты политики Азербайджана в области международного развития
Внешняя политика
7 июля 2025 г. 21:38
Обсуждены приоритеты политики Азербайджана в области международного развития

В рамках 4-й панели IX совещания руководителей органов дипломатической службы на тему "Продвижение солидарности: гуманитарная и культурная дипломатия, содействие международному развитию" были обсуждены приоритеты политики Азербайджана в области международного развития.

Как передает Report, об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно информации, на панели в качестве основных докладчиков выступили заместитель министра культуры Фарид Джафаров и глава Агентства содействия международному развитию Азербайджана (AIDA) Эльмаддин Мехтиев.

В рамках панельной дискуссии обсуждались совместная деятельность в области продвижения азербайджанской культуры, продвижение культурной дипломатии, работа, проводимая в этом направлении на двусторонней и многосторонней основе, будущие планы, а также приоритеты и направления политики нашей страны в сфере содействия международному развитию.

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