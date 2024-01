Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро, министр иностранных дел Хаджа Лабиб и другие бельгийские министры сегодня встретились с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как передает Report , об этом сообщается на странице бельгийского МИД в соцсети Х.

"Они обсудили приоритеты Бельгии и повестку дня на следующие шесть месяцев председательства страны в Совете ЕС в 2024 году", — говорится в публикации.