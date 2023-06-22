Обсуждены перспективы участия компаний из Казахстана в проектах на освобожденных территориях

Обсуждены перспективы участия компаний из Казахстана в различных проектах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Обсуждены перспективы участия компаний из Казахстана в различных проектах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

На встрече было высоко оценено строительство Казахстаном Центра творческого развития детей в городе Физули, отмечена деятельность межправительственной комиссии, состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между нашими странами в нефтяной, транспортной, судостроительной, гуманитарной сферах, в области информационно-коммуникационных технологий и других направлениях.

С удовлетворением отмечено увеличение в последнее время объема грузов Азербайджана и Казахстана, а также третьих сторон, транспортируемых по Среднему коридору через Каспийское море, подчеркнута важность наращивания совместных усилий наших стран в этом направлении.