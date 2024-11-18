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Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ в рамках COP29

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ в рамках COP29 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с вице-президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро, находящимся в Азербайджане для участия в COP29.
Внешняя политика
18 ноября 2024 г. 18:35
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ в рамках COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с вице-президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро, находящимся в Азербайджане для участия в COP29.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, в том числе в рамках COP29, и ситуация в регионе.

Стороны выразили удовлетворение наличием интенсивного диалога между Азербайджаном и ПА ОБСЕ, подчеркнули значимость парламентской дипломатии и взаимных визитов для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and OSCE mull prospects for cooperation within COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və ATƏT arasında COP29 çərçivəsində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub

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