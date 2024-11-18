Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ в рамках COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с вице-президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро, находящимся в Азербайджане для участия в COP29.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с вице-президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро, находящимся в Азербайджане для участия в COP29.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, в том числе в рамках COP29, и ситуация в регионе.

Стороны выразили удовлетворение наличием интенсивного диалога между Азербайджаном и ПА ОБСЕ, подчеркнули значимость парламентской дипломатии и взаимных визитов для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.