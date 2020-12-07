Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и МККК

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в стране регионального директора Международного комитета Красного креста (МККК) по Европе и Центральной Азии Мартина Шуппа.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в стране регионального директора Международного комитета Красного креста (МККК) по Европе и Центральной Азии Мартина Шуппа.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, на встрече министр проинформировал о шагах, предпринятых в направлении стабилизации ситуации в регионе после совместного заявления, подписанного президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении 10 ноября, отметив, что совместным заявлением обеспечено прекращение огня, прекращена военная деятельность и в связи с этим оккупированные Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы Азербайджанской Республики мирным путем возвращены под контроль Азербайджана.

Было подчеркнуто, что с выполнением совместного заявления открылись новые возможности для мира, безопасности и сотрудничества в регионе.

В свою очередь, Мартин Шупп отметил, что МККК высоко оценивает шаги, предпринятые Азербайджаном в направлении соблюдения международного гуманитарного права, являющегося основой мандата организации, а также сотрудничество между Азербайджаном и МККК, сформировавшееся за прошедшие годы.