Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Кувейта шейхом Салемом Абдуллой аль-Джабером ас-Сабахом в рамках рабочего визита в Арабскую Республику Египет.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Кувейта шейхом Салемом Абдуллой аль-Джабером ас-Сабахом в рамках рабочего визита в Арабскую Республику Египет.

Как сообщает Report, азербайджанский дипломат подчеркнул, что отношения между двумя странами исторически строятся на принципах дружбы.

Констатировав успешное развитие двусторонних и многосторонних отношений, министр рассказал о важности сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций.