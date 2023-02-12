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Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Кувейта шейхом Салемом Абдуллой аль-Джабером ас-Сабахом в рамках рабочего визита в Арабскую Республику Египет.
Внешняя политика
12 февраля 2023 г. 17:32
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Кувейта шейхом Салемом Абдуллой аль-Джабером ас-Сабахом в рамках рабочего визита в Арабскую Республику Египет.

Как сообщает Report, азербайджанский дипломат подчеркнул, что отношения между двумя странами исторически строятся на принципах дружбы.

Констатировав успешное развитие двусторонних и многосторонних отношений, министр рассказал о важности сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Küveyt arasında bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib

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