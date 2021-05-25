Обсуждены перспективы российско-азербайджанского сотрудничества

При участии Центра анализа международных отношений (ЦАМО) и Российского совета по международным делам (РСМД) состоялся круглый стол на тему "Перспективы сотрудничества Азербайджана и России: безопасность и логистика на Южном Кавказе"

При участии Центра анализа международных отношений (ЦАМО) и Российского совета по международным делам (РСМД) состоялся круглый стол на тему "Перспективы сотрудничества Азербайджана и России: безопасность и логистика на Южном Кавказе" в виртуальном формате.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, со вступительной речью выступили генеральный директор РСМД Андрей Кортунов, председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев, посол по особым поручениям МИД Азербайджанской Республики Эльшад Искендеров. В качестве спикеров с азербайджанской стороны в мероприятии приняли участие Эльшад Искендеров, проректор университета АДА Фариз Исмаилов, политолог и журналист Тофиг Аббасов, а с российской стороны ведущий научный сотрудник Института Географии РАН, доктор географических наук Вячеслав Шупер, эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов, старший аналитик РЖД-Инвест Софья Кортунова. Также, в дискуссиях приняли участие эксперты и политологи с обеих сторон.

В рамках экспертной дискуссии на повестке дня стояли такие темы, как развитие азербайджано-российских отношений в сфере транспорта, а также вопросы безопасности на Южном Кавказе и перспективы сотрудничества России и Азербайджана для их урегулирования.

По словам российских экспертов, основным интересом политики Российской Федерации на Южном Кавказе остаётся вопрос безопасности в его традиционном понимании, а также вопросы развития. Так, в отношении российско-азербайджанских и российско-армянских отношений, основной целью политики РФ в регионе на данном этапе является «уход от парадигмы с нулевым результатом», которая является итогом политики балансирования.

В ходе дискуссии была подчеркнута важность развития Азербайджано-Российского сотрудничества в сферах энергетики и транспорта. Эксперты также отметили, что значение южного вектора во внешней политики России в последнее время заметно возросло, так как малые страны обладают большей геополитической маневренностью. Кроме того, немаловажным фактором является местоположение южно-кавказского региона, который находится на пересечении основных торговых путей. В этой связи была отмечено особое значение налаживания трёхсторонних отношений Россия – Азербайджан – Иран и Россия – Азербайджан – Турция. В этом же контексте эксперты подчеркнули важность запуска транспортного коридора «Север – Юг» с целью увеличения товарооборота между странами в регионе. Было также отмечено, что для налаживания более тесного контакта между странами, необходимо обеспечить сотрудничество между азербайджанской диаспорой в России и российской диаспорой в Азербайджане.

Со стороны азербайджанских экспертов было выражено мнение о том, что окончание оккупации Карабахского региона Азербайджанской Республики открыло новые возможности сотрудничества в регионе. Так, было выражена надежда, что Россия окажет необходимую помощь в налаживании отношений между Азербайджаном и Арменией. Эксперты также отметили, что для установления долгосрочного мира в регионе необходимо провести «разминирование информационного пространства», как в СМИ региона, так и России.

Также было выражено мнение о важности налаживания гуманитарных отношений между странами, в том числе установление контактов между ВУЗами России и Азербайджана, проведение совместных грантовых программ, установление сотрудничества по вопросам альтернативных энергетических ресурсов, экологии, а также запуск совместных исследовательских проектов.