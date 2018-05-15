Обсуждены перспективы развития связей между парламентами Азербайджана и Грузии

© Report

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "Существуют широкие возможности для развития связей между парламентами Азербайджана и Грузии. В этой области многое зависит от работы межпарламентских групп дружбы".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом было сказано на встрече членов межпарламентской группы дружбы по связям основных законодательных органов Азербайджана и Грузии в Тбилиси.

Председатель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-грузинским межпарламентским связям Афлатун Амашов сказал, что азербайджанская сторона заинтересована во всестороннем развитии связей. Есть большая необходимость дальнейшего углубления связей между парламентами. Основной целью визита в Грузию является обсуждение перспектив сотрудничества в этой области.

Заместитель председателя парламента Грузии, руководитель межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан Звиад Дзидзигури отметил, что между законодательными органами двух стран есть много вопросов для обсуждения, касательно билатерального сотрудничества. Парламент Грузии обсудил этот вопрос с членами правительства. Мы решили еще более активизировать свои усилия в этой области. Мы верим, что это сотрудничество послужит укреплению и развитию наших отношений во всех сферах.