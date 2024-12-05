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Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ОЭСР

Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ОЭСР 5 декабря премьер-министр Али Асадов встретился с делегацией во главе с председателем Рабочей группы по государственному имуществу и приватизации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), генеральным директором Управления государственны
Внешняя политика
5 декабря 2024 г. 17:53
Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ОЭСР

5 декабря премьер-министр Али Асадов встретился с делегацией во главе с председателем Рабочей группы по государственному имуществу и приватизации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), генеральным директором Управления государственных инвестиций Великобритании Чарльзом Дональдом.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, на встрече было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и ОЭСР.

В ходе встречи были рассмотрены совместно реализуемые проекты, в том числе результаты проекта оценивания корпоративного управления в портфельных компаниях Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся укрепления сотрудничества между Азербайджаном и ОЭСР в областях, представляющих взаимный интерес.

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