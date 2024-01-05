Обсуждены перспективы развития белорусско-азербайджанских отношений

Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики Магеррамом Алиевым, в ходе которой новый глава азербайджанской дипмиссии вручил копии верительных грамот

Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики Магеррамом Алиевым, в ходе которой новый глава азербайджанской дипмиссии вручил копии верительных грамот.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Беларуси.

Собеседники обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития белорусско-азербайджанских отношений, обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня. Особое внимание уделено организации предстоящих визитов на высшем и высоком уровнях, укреплению торгово-экономического взаимодействия, согласованию Дорожной карты развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой. Стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее развитие отношений в русле стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой. С.Алейник пожелал М.Алиеву успехов в дипломатической работе.