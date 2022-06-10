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Обсуждены перспективы развития азербайджано-грузинских отношений

Обсуждены перспективы развития азербайджано-грузинских отношений Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия встретился с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.
Внешняя политика
10 июня 2022 г. 14:52
Обсуждены перспективы развития азербайджано-грузинских отношений

Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия встретился с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Грузии.

Стороны обсудили текущие вопросы повестки двустороннего сотрудничества между Грузией и Азербайджаном и перспективы дальнейшего развития отношений. Была отмечена важность обмена взаимными визитами на высоком уровне.

На встрече было уделено внимание подготовке к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Стороны подтвердили свою готовность к дальнейшему углублению стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном.

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