Обсуждены перспективы развития азербайджано-грузинских отношений

Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия встретился с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.

Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия встретился с послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Грузии.

Стороны обсудили текущие вопросы повестки двустороннего сотрудничества между Грузией и Азербайджаном и перспективы дальнейшего развития отношений. Была отмечена важность обмена взаимными визитами на высоком уровне.

На встрече было уделено внимание подготовке к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Стороны подтвердили свою готовность к дальнейшему углублению стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном.