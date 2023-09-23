Обсуждены перспективы развития азербайджано-алжирских политических и экономических отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжира Ахмадом Аттафом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжира Ахмадом Аттафом.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел, на встрече было подчеркнуто, что развитию связей между двумя странами, основанных на общей истории, религии и культурных корнях, придается большое значение, говорилось о перспективах развития двусторонних отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах, важность расширения межпарламентских связей, значение регулярных политических консультаций между министерствами иностранных дел.

Министр Джейхун Байрамов поздравил коллегу с избранием Алжира непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2024-2025 годы и отметил важность укрепления сотрудничества в рамках международных организаций.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал алжирского министра о нынешней ситуации в регионе, напряженности, сложившейся в результате военных провокаций со стороны пресловутого режима, созданного Арменией в Карабахском регионе Азербайджана, а также о целях и результатах проведенных локальных антитеррористических мероприятий.

Отмечалось, что в результате принятых Азербайджаном мер проводится работа по разоружению незаконных армянских вооруженных формирований, представлявших угрозу миру и безопасности в регионе. Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что в рамках проведенных локальных антитеррористических мероприятий гражданским лицам не было причинено никакого ущерба, что заранее были приняты все необходимые меры по обеспечению их безопасности.

Джейхун Байрамов добавил, что все права, свободы и безопасность проживающего в Карабахе армянского населения Азербайджана будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики и в рамках поддерживаемых ею международных механизмов по защите прав человека.

В ходе беседы Ахмад Аттаф был также проинформирован о видении и подходе Азербайджана к установлению устойчивого мира в регионе Южного Кавказа и предпринимаемых в этом направлении практических шагах, а также о повестке дня нормализации с Арменией и процессе реинтеграции армянских жителей Карабаха.

На встрече был проведен обмен мнениями о новых направлениях сотрудничества и по другим темам, представляющим взаимный интерес.