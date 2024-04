Обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой

Вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Владимир Боля принял посла Азербайджана в этой стране Ульви Бахшалиева.

Как передает Report , об этом азербайджанский дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между двумя странами.

Также была подчеркнута приверженность интенсификации взаимодействия в сфере сельского хозяйства.