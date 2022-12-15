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Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломина. На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджано
Внешняя политика
15 декабря 2022 г. 13:55
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломина. На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО.

Как передает Report, об этом глава представительства Азербайджана написал на своей странице в Twitter.

В ходе встречи состоялся обмен мнением по региональным вопросам и вопросам энергетической безопасности, обсуждены перспективы партнерства, вклад Азербайджана в обеспечение международной безопасности.

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