Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломина. На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджано

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломина. На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО.

Как передает Report, об этом глава представительства Азербайджана написал на своей странице в Twitter.

В ходе встречи состоялся обмен мнением по региональным вопросам и вопросам энергетической безопасности, обсуждены перспективы партнерства, вклад Азербайджана в обеспечение международной безопасности.