Обсуждены перспективы экспорта плодоовощной продукции Нахчывана в Казахстан

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Состоялся рабочий визит посла Казахстана в Азербайджане Бейбита Исабаева в Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, визит начался с возложения цветов к памятнику общенационального лидера Азербайджан Гейдара Алиева, а также посещения музея Гейдара Алиева.

Далее Посол Казахстана встретился с председателем Верховного Меджлиса НАР Васифом Талыбовым. Стороны обсудили современное состояние, а также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном, отметив существующий высокий уровень отношений между нашими странами и успешное экономическое сотрудничество.

Кроме того, Б.Исабаев встретился с премьер-министром НАР Аловсатом Бахшыевым, посетил новый Бизнес-центр, где встретился с министром экономики НАР Фамилем Сейидовым.

Кроме того, посол Казахстана посетил Нахчыванский государственный университет, где встретился с руководством учебного заведения, а также выступил с открытой лекцией перед студентами университета.

В ходе визита посол Казахстана также посетил культурные объекты и достопримечательности города Нахчыван, побывал в нескольких агропромышленных центрах и сельскохозяйственных парках города. В ходе ознакомительной экскурсии по промышленным объектам были подробно обсуждены возможности круглогодичных поставок азербайджанской плодоовощной продукции в западные регионы Казахстана, а также вопросы привлечения инвестиций и создания совместных предприятий.