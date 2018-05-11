Обсуждены перспективы дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и США

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с находящимся с визитом в Азербайджане президентом американского Джеймстаунского фонда Гленом Ховардом.

Как сообщили Report в МИД, на встрече провели обмен мнениями об истории развития и дальнейших перспективах двусторонних отношений между Азербайджаном и США.

Также обсудили стоящие на региональной и международной повестке вопросы.

На встрече также коснулись армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Э.Мамедъяров отметил, что продолжение Арменией оккупации против Азербайджана и присутствие армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана являются главной угрозой для регионального мира и безопасности.