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    Обсуждены перспективы дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и США

    © mfa.gov.az

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с находящимся с визитом в Азербайджане президентом американского Джеймстаунского фонда Гленом Ховардом. 

    Как сообщили Report в МИД, на встрече провели обмен мнениями об истории развития и дальнейших перспективах двусторонних отношений между Азербайджаном и США. 

    Также обсудили стоящие на региональной и международной повестке вопросы. 

    На встрече также коснулись армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Э.Мамедъяров отметил, что продолжение Арменией оккупации против Азербайджана и присутствие армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана являются главной угрозой для регионального мира и безопасности.

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