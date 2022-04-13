Обсуждены перспективы будущего сотрудничества между Азербайджаном и Германией

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов принял посла Федеративной Республики Германия в Азербайджане Вольфганга Манига по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов принял посла Федеративной Республики Германия в Азербайджане Вольфганга Манига по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщает Report, на встрече был сделан экскурс в историю дипломатических отношений между Азербайджаном и Германией, отмечено, что отношения между двумя странами развиваются на всех уровнях, состоялся обмен мнениями о перспективах будущего сотрудничества.

X.Халафов с удовлетворением отметил важность продолжения политического диалога между Азербайджаном и Германией и позитивную динамику, наблюдаемую в экономической сфере. Касаясь отношений Азербайджана с Европейским союзом, он подчеркнул важную роль нашей страны в энергетической безопасности Европы.

Посол Вольфганг Маниг, высказав поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами, подчеркнул, что Азербайджан является важным экономическим партнером Германии на Южном Кавказе.