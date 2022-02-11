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Обсуждены направления развития внешней политики Азербайджана

Обсуждены направления развития внешней политики Азербайджана Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел заседание коллегии министерства.
Внешняя политика
11 февраля 2022 г. 16:56
Обсуждены направления развития внешней политики Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел заседание коллегии министерства.

Об этом Report сообщили в МИД.

На встрече присутствовали члены коллегии, заместители министров иностранных дел, ректор Университета ADA.

В ходе заседания обсуждены нынешнее состояние и развитие внешней политики Азербайджана, двусторонние отношения с зарубежными странами, в том числе организация мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений, а также отношения Азербайджана с международными организациями, в том числе председательство страны в Движении неприсоединения и в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, а также кадровые и другие вопросы.

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